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Bakan Yerlikaya: “Suç örgütü yöneticilerinden Shamil Amirov İstanbul’da yakalandı”

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mavi bültenle aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren organize suç örgütü yöneticilerinden Shamil Amirov’un, İstanbul’da yapılan “Kafes-15”operasyonuyla yakalandığını açıkladı.

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