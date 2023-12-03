Bakan Yerlikaya: “Suç örgütü yöneticilerinden Shamil Amirov İstanbul’da yakalandı”
Mynet Haber
2 saat önce
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mavi bültenle aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren organize suç örgütü yöneticilerinden Shamil Amirov’un, İstanbul’da yapılan “Kafes-15”operasyonuyla yakalandığını açıkladı.
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