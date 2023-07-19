Balkona çıkan kadın büyük şok yaşadı! "Polisi ara diye feryat ettim"

Sultangazi'de bir binanın 2. katında oturan Hatice Vatansever, kızının balkonda birilerinin olduğunu söylemesi üzerine balkona geldi. Balkonda 3 kişinin olduğunu gören Vatansever, büyük bir korku yaşadı. Vatansever'in bağırması üzerine şüpheliler kaçarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Vatansever, "Balkonda camımın önünde 1'i yarı çıplak 3 kişi vardı. Hemen camı açıp, 'benim balkonumda ne işiniz var? Hemen polisi arıyorum' dedim. Eşime seslenerek, M. polisi ara diye feryat ettim" dedi.