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Balkona çıkan kadın büyük şok yaşadı! "Polisi ara diye feryat ettim"

Mynet Haber

Mynet Haber

35 dakika önce

Sultangazi'de bir binanın 2. katında oturan Hatice Vatansever, kızının balkonda birilerinin olduğunu söylemesi üzerine balkona geldi. Balkonda 3 kişinin olduğunu gören Vatansever, büyük bir korku yaşadı. Vatansever'in bağırması üzerine şüpheliler kaçarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Vatansever, "Balkonda camımın önünde 1'i yarı çıplak 3 kişi vardı. Hemen camı açıp, 'benim balkonumda ne işiniz var? Hemen polisi arıyorum' dedim. Eşime seslenerek, M. polisi ara diye feryat ettim" dedi.

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