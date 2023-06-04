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Balkonlarından şelale gibi sular taşan binada ilginç detay! Başkent Ankara'ya peş peşe uyarılar: 2 ayrı yağış kütlesi geliyor!

Mynet Haber

Mynet Haber

39 dakika önce

Ankara'da sağanak yağış etkisini bugün de sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada kente kuzeyden ve batıdan giriş yapan iki ayrı kuvvetli-gök gürültülü sağanak yağış kütlesiyle ilgili uyarı yapıldı. Ayrıca yağışın etkisini yitirmesi beklenen saat de paylaşıldı. Öte yandan kentten dün gelen şaşırtıcı görüntülerde sel sularının bir bir binada birikip daha sonra dairelerin balkonlarından taştığı görülmüştü. O binanın sakinleri konuşurken dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

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