Balta ile park halindeki araçlara saldırdı; o anlar kamerada
Mynet Haber
46 dakika önce
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Bursa'da çevredekilere küfür ve hakaretler savuran A.G. (33), elindeki balta ile park halindeki araçlara saldırdı. O anlar kameraya yansırken, şüpheli biber gazı ile etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.
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