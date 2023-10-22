Balta ile park halindeki araçlara saldırdı; o anlar kamerada

Bursa'da çevredekilere küfür ve hakaretler savuran A.G. (33), elindeki balta ile park halindeki araçlara saldırdı. O anlar kameraya yansırken, şüpheli biber gazı ile etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.