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Balta ile park halindeki araçlara saldırdı; o anlar kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

46 dakika önce

Bursa'da çevredekilere küfür ve hakaretler savuran A.G. (33), elindeki balta ile park halindeki araçlara saldırdı. O anlar kameraya yansırken, şüpheli biber gazı ile etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

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