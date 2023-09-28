Bankada 130 milyon TL’lik deprem vurgunu iddiası

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde devlet bankasına yatırdığı 130 milyon TL parasını hesabında göremeyen ve hiçbir şekilde geri alamayan depremzede kadın, evraklar depremde yok oldu denilen bankadan yılların birikimini geri alabilmek için mücadele veriyor.