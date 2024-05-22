Barış Boyun İtalya'da yakalandı! 'Daltonlar' çetesine Avrupa'da büyük darbe: 19 kişi gözaltında
Mynet Haber
1 saat önce
Daltonlar' çetesinin lideri olarak bilinen ve kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Organize suç örgütü lideriyle birlikte 19 kişi gözaltına alındı.
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