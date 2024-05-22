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Barış Boyun İtalya'da yakalandı! 'Daltonlar' çetesine Avrupa'da büyük darbe: 19 kişi gözaltında

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Daltonlar' çetesinin lideri olarak bilinen ve kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Organize suç örgütü lideriyle birlikte 19 kişi gözaltına alındı.

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