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Barışma buluşmasında korkunç ölüm!

Mynet Haber

Mynet Haber

32 dakika önce

İstanbul'da 19 yaşındaki bir genç barışma buluşmasında çıkan kavgada başına aldığı tokat darbesiyle bayılarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç, aldığı darbenin beyninin sinir noktasına etki etmesi sonucu hayatını kaybetti. Dehşet anları kameraya yansırken polisler, tokat atan şahısla 3 şüpheliyi yakaladı. Barışma buluşmasının, 1 ay önce 12 ve 13 yaşlarındaki çocukların ettiği kavga nedeniyle gerçekleştiği, 19 yaşındaki gencin de buluşmaya yaşı büyük olduğu için çağrıldığı öğrenildi.

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