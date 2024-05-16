Başakşehir’de ilginç olay, inşaat çalışması sırasında mağara ve kanal bulundu
Mynet Haber
1 saat önce
Başakşehir’de bir inşaat çalışmasında işçiler yer altında odacık ve birbirine bağlanan kanallar olduğunu fark etti. Ekiplere yapılan ihbar neticesinde inşaat çalışması durduruldu, polis tespit edilen nokta ve çevresini güvenlik çemberine aldı.
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