Başakşehir’de "sinyal" kavgası kask kamerasına yansıdı

Başakşehir’de iki sürücü sinyal yüzünden tartışmaya başlayınca sinirler gerildi. Zaman zaman birbirlerine saldırmaya çalışan sürücüleri vatandaşlar sakinleştirirken, o anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.