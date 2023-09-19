Başakşehir’de "sinyal" kavgası kask kamerasına yansıdı

Başakşehir’de iki sürücü sinyal yüzünden tartışmaya başlayınca sinirler gerildi. Zaman zaman birbirlerine saldırmaya çalışan sürücüleri vatandaşlar sakinleştirirken, o anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
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