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Başakşehir’de "sinyal" kavgası kask kamerasına yansıdı

Mynet Haber

Mynet Haber

35 dakika önce

Başakşehir’de iki sürücü sinyal yüzünden tartışmaya başlayınca sinirler gerildi. Zaman zaman birbirlerine saldırmaya çalışan sürücüleri vatandaşlar sakinleştirirken, o anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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