Başakşehir’de taksimetre ücretini ödemek istemeyen kadın taksiciye küfür edip polise saldırdı

Başakşehir’de bindiği taksiciyle tartışan S.H., taksimetreyi kırıp taksiciye küfür etti. Taksicinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polise de saldıran S.H., gözaltına alındı. S.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.