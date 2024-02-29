Başakşehir’de taksimetre ücretini ödemek istemeyen kadın taksiciye küfür edip polise saldırdı
Mynet Haber
2 saat önce
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Başakşehir’de bindiği taksiciyle tartışan S.H., taksimetreyi kırıp taksiciye küfür etti. Taksicinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polise de saldıran S.H., gözaltına alındı. S.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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