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Başakşehir’de taksimetre ücretini ödemek istemeyen kadın taksiciye küfür edip polise saldırdı

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Başakşehir’de bindiği taksiciyle tartışan S.H., taksimetreyi kırıp taksiciye küfür etti. Taksicinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polise de saldıran S.H., gözaltına alındı. S.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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