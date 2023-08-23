Başakşehir'deki vale cinayeti: 'Dur' ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında çatışma

Başakşehir'de vale olarak çalışan 21 yaşındaki Ogün Tekin'in öldürülmesiyle ilgili çalışma yapan ekipler, Arnavutköy'de şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Hadımköy'e kadar devam eden kovalamaca sırasında polislerle otomobildekiler arasında çatışma çıktı. Hadımköy'de lastikleri patlayan otomobili bırakıp kaçan şüpheliler bir kamyoneti gasbederek kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.