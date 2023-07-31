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Başakşehir'in alt yapı oyuncusuna bıçaklı saldırı! Ömer Faruk Kayaca yaşam savaşı veriyor

Mynet Haber

Mynet Haber

24 dakika önce

Başakşehir Futbol Kulübü'nün alt yapısında oynayan 15 yaşındaki Ömer Faruk Kayaca, parkta tartışma yaşadığı kişiler tarafından bir gün sonra bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Kayaca, hastanede yaşam savaşı veriyor. Babaannesi Aysel Kayaca, "Benim çocuğum kanlar içerisinde yatarken, o kendi yatağında yatıyor. Benim çocuğum topçuydu, Başakşehir Spor'da alt yapıda sporcuydu. Benim çocuğumun hayatını söndürdü. Olayı gören, bilen, tanıyan varsa polisimize ihbar etsin" dedi.

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