VİDEO

Başına gelenleri gözyaşlarıyla anlattı! Tek hayali ölmeden önce boşanmak

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Mustafa Göktaş (86), 11 yıl önce Nevin Göktaş (60) ile ikinci evliliğini yaptı. İddiaya göre Nevin Göktaş, 1,5 yıl önce evini ve eşyalarını da alarak Mustafa Göktaş'ı terk edip başkasına kaçtı. 1,5 yıldır boşanma mücadelesi veren Mustafa dede, ölmeden önce son isteğinin boşanmak olduğunu gözyaşları ile anlattı. Göktaş, "Benim yaklaşık 1 milyon TL param gitti. Şimdide ayrılmam diyor. Benim ölmemi bekliyor ve tüm birikimlerimi almak istiyor" dedi.

Kanala Ait Diğer Videolar

İmamoğlu 'Dayanımı yüzde 0' diyerek rakam verdi: İşlem başlattık 02:54

86 yaşındaki Mustafa dedenin tek hayali ölmeden önce boşanmak: "11 senede bütün birikimim gitti" 06:02

Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem 01:03

Rusya'da kafede patlama 01:12

Başına gelenleri gözyaşlarıyla anlattı! Tek hayali ölmeden önce boşanmak 05:57

"Senden kim böcek alacak?" dediler! Yılda 1 milyon çekirge üretiyor: 'Yoğun talep var' 04:39

Arkadaşlarının "Türkiye'de senden kim böcek alacak" dediği işletmeci 1 milyon çekirge üretiyor 05:22

Ağzında sigarayla iş adamını ayağından vuran şahsın rahatlığı 'pes' dedirtti 00:27

Lavabo açıcı bomba gibi patladı, genç kız: “Kolumdan vazgeçmiştim, yüzümden çok korktum” 04:34

'Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz' repliği ile bu kez karlı dağı anlattı, o anlar izleyenleri yine gülümsetti 03:34

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

İmamoğlu 'Dayanımı yüzde 0' diyerek rakam verdi: İşlem başlattık

İmamoğlu 'Dayanımı yüzde 0' diyerek rakam verdi: İşlem başlattık

86 yaşındaki Mustafa dedenin tek hayali ölmeden önce boşanmak: "11 senede bütün birikimim gitti"

86 yaşındaki Mustafa dedenin tek hayali ölmeden önce boşanmak: "11 senede bütün birikimim gitti"

Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem

Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem

Rusya'da kafede patlama

Rusya'da kafede patlama

Başına gelenleri gözyaşlarıyla anlattı! Tek hayali ölmeden önce boşanmak

Başına gelenleri gözyaşlarıyla anlattı! Tek hayali ölmeden önce boşanmak

"Senden kim böcek alacak?" dediler! Yılda 1 milyon çekirge üretiyor: 'Yoğun talep var'

"Senden kim böcek alacak?" dediler! Yılda 1 milyon çekirge üretiyor: 'Yoğun talep var'

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.