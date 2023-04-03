Başına gelenleri gözyaşlarıyla anlattı! Tek hayali ölmeden önce boşanmak

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Mustafa Göktaş (86), 11 yıl önce Nevin Göktaş (60) ile ikinci evliliğini yaptı. İddiaya göre Nevin Göktaş, 1,5 yıl önce evini ve eşyalarını da alarak Mustafa Göktaş'ı terk edip başkasına kaçtı. 1,5 yıldır boşanma mücadelesi veren Mustafa dede, ölmeden önce son isteğinin boşanmak olduğunu gözyaşları ile anlattı. Göktaş, "Benim yaklaşık 1 milyon TL param gitti. Şimdide ayrılmam diyor. Benim ölmemi bekliyor ve tüm birikimlerimi almak istiyor" dedi.