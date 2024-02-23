VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Başkan adayından görülmemiş evlilik vaadi! 'Bekar kimse kalmayacak'

Mynet Haber

Mynet Haber

54 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi bağımsız belediye başkan adayı Fahrettin Bozkurt, ilçe meydanında toplanan vatandaşlara hitap ederek, belediye başkanı seçilmesi halinde ilçede bekar kimse kalmayacağını ifade etti.

Kanala Ait Diğer Videolar

Yer: Ümraniye... Sitede vahşet! Dini nikahlı eşini ve iki kızını öldürdü 00:41

Sultangazi'de eşi ve çocuğunun yanında sopalı saldırıya uğradı 02:56

Tarlada çalışan babaya 'dron' şakası gülme krizine soktu 04:46

Diyarbakır’da çalışma yapılan petrol kuyusunda patlama 00:37

Başkan adayından görülmemiş evlilik vaadi! 'Bekar kimse kalmayacak' 03:29

Türk Escobar Ürfi Çetinkaya’nın çetesine darbe! 20 milyar değerindeki mal varlığına el kondu! Evden çıkan para ve altınlar dudak uçuklattı 02:04

Çin’de otoyolda buzlanma: 100’den fazla araç birbirine girdi 01:30

Putin, kamyon koltuğuna geçti 01:41

CHP'li adayın mülteci çocuklara sözleri sosyal medyada gündem oldu! 'Bunlar büyüdüğünde büyük sorun olur' 00:25

Mahsur kaldığı dereden kurtarılan köpeğin sevgi gösterisi yürekleri ısıttı! O anlar kamerada 02:51

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Yer: Ümraniye... Sitede vahşet! Dini nikahlı eşini ve iki kızını öldürdü

Yer: Ümraniye... Sitede vahşet! Dini nikahlı eşini ve iki kızını öldürdü

Sultangazi'de eşi ve çocuğunun yanında sopalı saldırıya uğradı

Sultangazi'de eşi ve çocuğunun yanında sopalı saldırıya uğradı

Tarlada çalışan babaya 'dron' şakası gülme krizine soktu

Tarlada çalışan babaya 'dron' şakası gülme krizine soktu

Diyarbakır’da çalışma yapılan petrol kuyusunda patlama

Diyarbakır’da çalışma yapılan petrol kuyusunda patlama

Başkan adayından görülmemiş evlilik vaadi! 'Bekar kimse kalmayacak'

Başkan adayından görülmemiş evlilik vaadi! 'Bekar kimse kalmayacak'

Türk Escobar Ürfi Çetinkaya’nın çetesine darbe! 20 milyar değerindeki mal varlığına el kondu! Evden çıkan para ve altınlar dudak uçuklattı

Türk Escobar Ürfi Çetinkaya’nın çetesine darbe! 20 milyar değerindeki mal varlığına el kondu! Evden çıkan para ve altınlar dudak uçuklattı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.