Başkan adayından görülmemiş evlilik vaadi! 'Bekar kimse kalmayacak'

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi bağımsız belediye başkan adayı Fahrettin Bozkurt, ilçe meydanında toplanan vatandaşlara hitap ederek, belediye başkanı seçilmesi halinde ilçede bekar kimse kalmayacağını ifade etti.