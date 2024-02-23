Başkan adayından görülmemiş evlilik vaadi! 'Bekar kimse kalmayacak'
Mynet Haber
54 dakika önce
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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi bağımsız belediye başkan adayı Fahrettin Bozkurt, ilçe meydanında toplanan vatandaşlara hitap ederek, belediye başkanı seçilmesi halinde ilçede bekar kimse kalmayacağını ifade etti.
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