Batman’da aile faciası: Oğlunun gözü önünde öldürüldü
Mynet Haber
53 dakika önce
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Batman'da boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi tarafından darp edilen ve ardından tabancayla vurulan Vahdettin Güneş, hayatını kaybetti... Güneş'in 13 yaşındaki oğlunun, babasının öldürülmesine tanık olduğu ortaya çıktı.
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