Batman’da aile faciası: Oğlunun gözü önünde öldürüldü

Batman'da boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi tarafından darp edilen ve ardından tabancayla vurulan Vahdettin Güneş, hayatını kaybetti... Güneş'in 13 yaşındaki oğlunun, babasının öldürülmesine tanık olduğu ortaya çıktı.