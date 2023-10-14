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Batman’da aile faciası: Oğlunun gözü önünde öldürüldü

Mynet Haber

Mynet Haber

53 dakika önce

Batman'da boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi tarafından darp edilen ve ardından tabancayla vurulan Vahdettin Güneş, hayatını kaybetti... Güneş'in 13 yaşındaki oğlunun, babasının öldürülmesine tanık olduğu ortaya çıktı.

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