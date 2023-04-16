Bayraktar KIZILELMA'dan bir başarı daha! 4. uçuşunda gerçekleşti

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde dördüncü uçuşunu gerçekleştirdi. Bir başarıya daha imza atan KIZILELMA Sistem Tanımlama Testini sorunsuz tamamlandı.