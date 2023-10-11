VİDEO

Bayrampaşa’da dehşet anları kamerada: 10 yıllık arkadaşının eşi, evine kurşun yağdırdı

Mynet Haber

Mynet Haber

44 dakika önce

İstanbul Bayrampaşa’da 19 yaşındaki kızıyla beraber yaşayan kadının evine, 10 yıllık arkadaşının eşi kurşun yağdırdı. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilirken, dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Voleybol antrenörü cinsel istismardan gözaltına alındı 01:38

Ardı arkası kesilmeyen ihbarlar ve asılsız siparişler canından bezdirdi: "Nefes aldırmıyorlar bize" 03:08

Korkunç an! Motosiklet 7 yaşındaki çocuğa böyle çarptı 00:36

Röntgende ortaya çıktı! Uyuşturucuyu prezervatiflerin içine koyup cinsel organına gizlemiş 00:42

Bayrampaşa’da dehşet anları kamerada: 10 yıllık arkadaşının eşi, evine kurşun yağdırdı 02:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katılmak isteyen herkese kapımız açık" 00:53

Erdoğan'dan yerel seçimler için İstanbul ve Ankara vurgusu! Emekli ve çalışanlar için tarih verdi: 'Düzenlemeleri ayrıca yapacağız' 04:27

Şişli'de kaldırım çöktü, çukura düşen kadın yaralandı 00:30

Akşener: "Suriye ve Irak'ta terör odaklarına karşı yürütülen tüm askeri operasyonlarımızı destekliyoruz" 06:20

Hava saldırıları düzenleyen İsrail, Gazze İslam Üniversitesi'ni vurdu 00:17

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Voleybol antrenörü cinsel istismardan gözaltına alındı

Voleybol antrenörü cinsel istismardan gözaltına alındı

Ardı arkası kesilmeyen ihbarlar ve asılsız siparişler canından bezdirdi: "Nefes aldırmıyorlar bize"

Ardı arkası kesilmeyen ihbarlar ve asılsız siparişler canından bezdirdi: "Nefes aldırmıyorlar bize"

Korkunç an! Motosiklet 7 yaşındaki çocuğa böyle çarptı

Korkunç an! Motosiklet 7 yaşındaki çocuğa böyle çarptı

Röntgende ortaya çıktı! Uyuşturucuyu prezervatiflerin içine koyup cinsel organına gizlemiş

Röntgende ortaya çıktı! Uyuşturucuyu prezervatiflerin içine koyup cinsel organına gizlemiş

Bayrampaşa’da dehşet anları kamerada: 10 yıllık arkadaşının eşi, evine kurşun yağdırdı

Bayrampaşa’da dehşet anları kamerada: 10 yıllık arkadaşının eşi, evine kurşun yağdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katılmak isteyen herkese kapımız açık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katılmak isteyen herkese kapımız açık"

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.