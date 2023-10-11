Bayrampaşa’da dehşet anları kamerada: 10 yıllık arkadaşının eşi, evine kurşun yağdırdı
Mynet Haber
44 dakika önce
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İstanbul Bayrampaşa’da 19 yaşındaki kızıyla beraber yaşayan kadının evine, 10 yıllık arkadaşının eşi kurşun yağdırdı. Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilirken, dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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