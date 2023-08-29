Bayrampaşa’da elinde bıçakla vatandaşları tehdit eden saldırgana polis müdahalesi

Bayrampaşa’da otobüs durağında bekleyen vatandaşlara bıçak sallayarak tehditler savuran saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.