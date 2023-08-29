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Bayrampaşa’da elinde bıçakla vatandaşları tehdit eden saldırgana polis müdahalesi

Mynet Haber

Mynet Haber

53 dakika önce

Bayrampaşa’da otobüs durağında bekleyen vatandaşlara bıçak sallayarak tehditler savuran saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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