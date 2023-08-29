Bayrampaşa’da elinde bıçakla vatandaşları tehdit eden saldırgana polis müdahalesi
Mynet Haber
53 dakika önce
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Bayrampaşa’da otobüs durağında bekleyen vatandaşlara bıçak sallayarak tehditler savuran saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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