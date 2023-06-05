Bedriye teyzenin sözleri yürekleri dağladı: "'Babaanne elimi bırakma' deyişini unutamıyorum"

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından evleri yıkılan binlerce depremzede Mersin'de yurtlarda misafir edilmeye devam ediyor. Hatay Antakya'daki evleri yıkılan ve oğlunu kaybeden Bedriye ile Cuma Danışman çifti de yaşadıklarını unutmaya çalışıyor. Depremzede Bedriye Danışman, "3 katlı evimizi her şeyimizle birlikte gitti ama gözümden bir damla yaş çıkmadı. Ancak oğlum ve torunumun acısını unutamıyorum. Enkazın altında 'babaanne elimi bırakma' deyişini ve 'bize birer kurşun sıkın' demeleri beni bitirdi" dedi.