Benzin istasyonunda korku dolu anlar! Otomobil akaryakıt dolumu sırasında bir anda alev aldı

Erzincan'da bir otomobil, akaryakıt dolumu sırasında alev aldı. Otomobildeki baba ile kızı son anda alevlerin arasında kalmaktan kurtulurken, o anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.