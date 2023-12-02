Benzin istasyonunda korku dolu anlar! Otomobil akaryakıt dolumu sırasında bir anda alev aldı
Mynet Haber
37 dakika önce
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Erzincan'da bir otomobil, akaryakıt dolumu sırasında alev aldı. Otomobildeki baba ile kızı son anda alevlerin arasında kalmaktan kurtulurken, o anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
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