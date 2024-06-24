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Beren Saat'i teknede görüntülediler! Muhabirin "Ben bu Beren’i yerim" sözleri büyük tepki çekti

Birbak Magazin

Birbak Magazin

24 dakika önce

Şarkıcı Kenan Doğulu ile 2014 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Beren Saat son olarak tekne tatili yaparken görüntülenmişti. Beren Saat’i görüntüleyen bir muhabirin “Ben bu Beren’i yerim” sözleri sosyal medyada tepki çekti.

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