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Beşiktaş’ta 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Beşiktaş’ta seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen araçlara çarptı. Toplam 8 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

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