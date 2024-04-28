Beşiktaş’ta 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
Mynet Haber
1 saat önce
YORUM YAP0
Beşiktaş’ta seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen araçlara çarptı. Toplam 8 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum