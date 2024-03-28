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Beşiktaş’ta hatalı "U" dönüşü yapan araca motosiklet çarptı: 1 ağır yaralı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Beşiktaş’ta yasak yerden “U” dönüşü yapan hafif ticari araca motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu (25) ağır yaralanırken, aracın sürücüsü A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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