Beşiktaş’ta hatalı "U" dönüşü yapan araca motosiklet çarptı: 1 ağır yaralı
Mynet Haber
1 saat önce
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Beşiktaş’ta yasak yerden “U” dönüşü yapan hafif ticari araca motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu (25) ağır yaralanırken, aracın sürücüsü A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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