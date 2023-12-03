Beşiktaş'ta kontrollü yıkım sırasında 11 katlı binanın çökmesi kamerada
Mynet Haber
40 dakika önce
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Beşiktaş'ta 11 katlı binanın iş makinesi ile yıkımı sırasında çökmesi çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıkım sırasında toz çıkmaması için sulama yapan bir görevli ise son anda kurtuldu.
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