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Beşiktaş'ta kontrollü yıkım sırasında 11 katlı binanın çökmesi kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

40 dakika önce

Beşiktaş'ta 11 katlı binanın iş makinesi ile yıkımı sırasında çökmesi çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıkım sırasında toz çıkmaması için sulama yapan bir görevli ise son anda kurtuldu.

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