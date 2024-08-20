Beykoz'da Suavi konserini bastılar

Sanatçı Suavi’nin Beykoz’da düzenlenen konserinde bir grup saldırı girişiminde bulundu. Konsere gelerek slogan atan grubu polis engelledi. Konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanlığı bir açıklama yayımlamış ve ünlü şarkıcıyı hedef göstermişti.
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