Beylikdüzü’nde eğlence mekanı çıkışında çalışanlar ile kadınlar arasında kavga çıktı

İstanbul Beylikdüzü’nde bir eğlence merkezinin çıkışında yabancı uyruklu iki kadın ile çalışanlar arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Olayda dubalar havada uçuşurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.