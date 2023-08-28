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Beylikdüzü’nde eğlence mekanı çıkışında çalışanlar ile kadınlar arasında kavga çıktı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

İstanbul Beylikdüzü’nde bir eğlence merkezinin çıkışında yabancı uyruklu iki kadın ile çalışanlar arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Olayda dubalar havada uçuşurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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