Beylikdüzü’nde eğlence mekanı çıkışında çalışanlar ile kadınlar arasında kavga çıktı
Mynet Haber
1 saat önce
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İstanbul Beylikdüzü’nde bir eğlence merkezinin çıkışında yabancı uyruklu iki kadın ile çalışanlar arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Olayda dubalar havada uçuşurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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