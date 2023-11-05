Beylikdüzü’nde şiddetli rüzgardan masa ve sandalyeler savruldu: O anlar kameraya yansıdı
Mynet Haber
1 saat önce
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Beylikdüzü’nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir kafenin bahçe kısmında vatandaşların oturduğu masa ve sandalyeler etrafa savruldu. Vatandaşların paniği ve eşyaların savrulma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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