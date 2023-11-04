Beylikdüzü’nde yol kavgasında su şişesi yüzünde patladı
Mynet Haber
57 dakika önce
YORUM YAP0
Beylikdüzü’nde iki sürücü arasında çıkan yol kavgasında şahıslardan biri diğerinin yüzüne su şişesi fırlattı. Dolu pet şişe yüzünde patlayan sürücü neye uğradığını şaşırırken yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum