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Beylikdüzü’nde yol kavgasında su şişesi yüzünde patladı

Mynet Haber

Mynet Haber

57 dakika önce

Beylikdüzü’nde iki sürücü arasında çıkan yol kavgasında şahıslardan biri diğerinin yüzüne su şişesi fırlattı. Dolu pet şişe yüzünde patlayan sürücü neye uğradığını şaşırırken yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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