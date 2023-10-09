Bin 600 yıllık! Yılda binlerce kişi ziyaret ediyor: "Burayı görenler çok beğeniyor"

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya bölgesinde kaçak kazı sonrası ortaya çıkarılan mozaik örneklerinin de bulunduğu Sobesos Antik Kenti, bölgede hayat sürmüş medeniyetlerin asırlar önceki sanat, sosyokültürel ve ekonomik durumunu gözler önüne seriyor. Bin 600 yıllık antik kenti yılda binlerce kişinin ziyaret ettiği söyleniyor. Turist rehberi Metin Gökşen ise "Kapadokya bölgesinde kültür gezilerini geri plana bıraktık. Ancak burayı görenler çok beğeniyor" ifadelerini kullandı.