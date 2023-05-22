Bir aydır gözlerine uyku girmiyor! Bir ay önceki heyelan hayatlarını felç etti: 'Her gelen fotoğraf çekip gidiyor' diyerek sitem etti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir ay önce meydana gelen heyelan sonrası Hekimoğlu ailesinin hayatı kabusa döndü. Her an tehlike içinde yaşayan ailenin gözüne adeta uyku girmez oldu, gece gündüz demeden heyelan nöbeti tutmaya başladılar. Evde 6 kişi yaşayan aileden Süleyman Hekimoğlu, birçok yere başvurduğunu ancak sonuç alamadığını ifade etti. Necla Hekimoğlu ise torunlarıyla ilgili endişesini dile getirirken "Maddi durumumuz yok. İnsan olduğumuzu hatırlasınlar. Evimiz, yuvamız mahvoldu" dedi.
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