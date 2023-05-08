Bir kadına tokat attı, diğer kadınlar müdahale edince onları da darp etti
Mynet Haber
1 saat önce
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Kahramanmaraş’ta 3 kadın bir markette alışveriş yaparken saldırgan bir erkek tarafından darp edildi. Şüphelinin bir kadına tokat atmasından sonra diğer 2 kadının onu savunmasıyla devam eden darp olayı güvenlik kamerasına yansıdı.
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