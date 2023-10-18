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Bir mahallenin kabusu oldu! Her yerden çıkıyorlar... "Baş edemez duruma geldik"

Mynet Haber

Mynet Haber

45 dakika önce

Hakkari Yüksekova'da bir mahalle tespih böceği istilasına uğradı. Mahalledeki hemen hemen her evde görülen tespih böcekleri, her gün kürek dolusu süpürülerek dışarı atılıyor. Vatandaşlar ise yetkilerden yardım bekliyor. Geceleri uyuyamaz hale geldiklerini söyleyen mahalle halkından Merve Soydan, "Her yerden çıkıyorlar... Baş edemez duruma geldik" dedi. Doç.Dr. Evin Polat Akköprü ise tespih böceği istilasının iklim farklılıkları ve yanlış zirai ilaçlama nedeniyle olabileceğini dile getirdi.

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