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'Bir salgından söz edebiliriz' Prof. Dr. Yavuz uyardı: İstanbul'dan çok fazla vaka bildirimi gelmeye başladı

Mynet Haber

Mynet Haber

30 dakika önce

KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, kızamık vakalarında büyük artış yaşandığını söyledi. Yavuz, kliniklerinde tedavi gören 2 erişkin hastadan 1'inin öğretmen olduğuna dikkat çekip "İstanbul'dan çok fazla vaka bildirimi gelmeye başladı, bir salgından söz edebiliriz gerçekten. Aşılama takviminde bir an önce eski oranlarımıza ulaşmamız gerekiyor" dedi. Kovid 19’un mevsimsel grip gibi görülemeyeceğini aktaran Yavuz, bazı merkezlerde test pozitiflik oranının yüzde 50'lere ulaştığını söyledi.

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