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Bir Zamanlar Çukurova 73. son bölüm final sahnesinde Züleyha'yı yıkan haber! Müjgan Yılmaz'dan hamile mi?

20.11.2020 02:36 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 73. son bölümüyle ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın final sahnesinde Müjgan ve Züleyha eczanede karşılaştı. Züleyha'nın istediği ilaçlar hazırlanırken, Müjdan'ın verdiği reçete şok gerçeği ortaya çıkardı. Müjgan'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Müjgan'ın, "Kerem Ali'ye bir kardeş gelecek" demesinin ardından eczacının "Yılmaz Bey de çok sevinmiştir" sözleriyle Züleyha yıkıldı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 73. son bölümü 19 Kasım Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın hayalleri Müjgan'ın hamile olduğunu duymasıyla yıkıldı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 74. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 26 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 74. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Behice, kendi kurduğu kumpasta, ummadığı bir şekilde kurban haline gelir.

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Saldırıya uğramış görüntüsü vermesi için tuttuğu Erdinç, üzerine bir köpek saldırınca Behice'yi vurur ve korkuyla onu orada bırakıp uzaklaşır! Halasının adeta kovulmuş olması, Müjgan'ı yine sonunu hesap etmediği bir karara iter! Müjgan da halasının peşinden evi terk edecektir. Fikret ise onu geri döndürmeye çalışırken, kendini açıklayamayacağı bir durumun içine soktuğundan habersizdir.

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MÜJGAN BİR KEZ DAHA ZÜLEYHA'NIN KARŞISINDA!

Halası ile ilgili olan biten, Müjgan'ın yine gözünün dönmesine neden olur.

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Fikret ile dertleşir ama sonrasında gelişenler yine sakinleşmesine engel olur. Müjgan, Züleyha'ya hesap sormaya konağa gider! Demir ona engel olur!
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Karşısına itiraf mektubunu çıkarmak ister ama bu vesile ile mektubun çalındığından haberdar olacaktır!

DEMİR VE FEKELİ BİR KEZ DAHA KATİLİN PEŞİNE DÜŞER!

Behice'nin kaybolması ile başlayan olaylar, Fekeli ve Demir'i yine konuyu düşünmeye iter. İkisi de katili bulup, bir an önce cezasını vermek istiyordur ama ne Behice'ye ne başkasına karşı ellerinde en ufak bir ipucu yoktur. Çaresiz bekleyiş, Demir'in bir basın toplantısı düzenlemesine neden olur. Ancak bu basın toplantısı, Züleyha ve Yılmaz arasında yeni bir gerginliğin de kapısını aralar!

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KONAĞIN YENİ HANIMI SEVDA MI?

Demir gitmesine izin vermeyince, Sevda'nın misafirliği de uzayacaktır. Ancak bu misafirlik ve Haminne'nin Sevda'yı küçük kızı zannetmeye devam etmesi, Saniye için hayatı gittikçe zorlaştırır. İkisi arasındaki gerginlik her an hissedilir hale gelir. Züleyha, Saniye'yi anlasa da, ona Sevda'ya bir şans tanımasını söyler.

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GAFFUR'UN KABUSU BİTMİYOR! BİR KEZ DAHA BAŞI BÜYÜK BELADA!

Saniye'yi Sevda'ya karşı sakinleştirmek, çiftlikteki yerlerini kaybetmemek için çabalayan Gaffur yine başını belaya sokar! Demir'in gözünde yeniden yükselmesini sağlayacak çok önemli bir bilgi elde eder. Ancak bilgiyi ne Saniye'ye ne Demir'e iletemeden yine önce sakarlığı sonra boşboğazlığı ile kendini büyük bir derdin ortasında bulur!

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