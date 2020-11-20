Bir Zamanlar Çukurova 73. son bölüm final sahnesinde Züleyha'yı yıkan haber! Müjgan Yılmaz'dan hamile mi?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 73. son bölümü 19 Kasım Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın hayalleri Müjgan'ın hamile olduğunu duymasıyla yıkıldı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 74. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 26 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 74. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Behice, kendi kurduğu kumpasta, ummadığı bir şekilde kurban haline gelir.

Saldırıya uğramış görüntüsü vermesi için tuttuğu Erdinç, üzerine bir köpek saldırınca Behice'yi vurur ve korkuyla onu orada bırakıp uzaklaşır! Halasının adeta kovulmuş olması, Müjgan'ı yine sonunu hesap etmediği bir karara iter! Müjgan da halasının peşinden evi terk edecektir. Fikret ise onu geri döndürmeye çalışırken, kendini açıklayamayacağı bir durumun içine soktuğundan habersizdir.

MÜJGAN BİR KEZ DAHA ZÜLEYHA'NIN KARŞISINDA!

Halası ile ilgili olan biten, Müjgan'ın yine gözünün dönmesine neden olur.



Fikret ile dertleşir ama sonrasında gelişenler yine sakinleşmesine engel olur. Müjgan, Züleyha'ya hesap sormaya konağa gider! Demir ona engel olur!

