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Birlikte yaşadığı kadın ve yanındaki erkeği öldürdü

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Batman’da R.B., dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz (25) ile park yakınında yanında gördüğü Rüknettin Özdemir’i (25) tabancayla ateş ederek öldürdü. Polis tarafından yakalanan R.B. emniyete götürüldü.

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