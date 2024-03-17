Birlikte yaşadığı kadın ve yanındaki erkeği öldürdü

Batman’da R.B., dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz (25) ile park yakınında yanında gördüğü Rüknettin Özdemir’i (25) tabancayla ateş ederek öldürdü. Polis tarafından yakalanan R.B. emniyete götürüldü.