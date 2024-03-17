Birlikte yaşadığı kadın ve yanındaki erkeği öldürdü
Mynet Haber
2 saat önce
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Batman’da R.B., dini nikahla birlikte yaşadığı Esra Yılmaz (25) ile park yakınında yanında gördüğü Rüknettin Özdemir’i (25) tabancayla ateş ederek öldürdü. Polis tarafından yakalanan R.B. emniyete götürüldü.
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