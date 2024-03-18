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Bisikletli Doğanay Güzelgün’ün ölümüne neden olan sanığa 20 yıl hapis cezası

Mynet Haber

Mynet Haber

20 dakika önce

Bostancı’da bisikletli Doğanay Güzelgün’e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü, 20 yıl hapisle cezalandırıldı. Mahkeme sanığın uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğunu değerlendirerek cezasında indirim uygulamadı.

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