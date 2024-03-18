Bisikletli Doğanay Güzelgün’ün ölümüne neden olan sanığa 20 yıl hapis cezası
Mynet Haber
20 dakika önce
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Bostancı’da bisikletli Doğanay Güzelgün’e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü, 20 yıl hapisle cezalandırıldı. Mahkeme sanığın uslanmaz bir kişiliğe sahip olduğunu değerlendirerek cezasında indirim uygulamadı.
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