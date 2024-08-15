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54 dakika önce

Bodrum'a 7 ayda 794 bin yabancı turist geldi, hedef sezonu kasım başına kadar uzatmak

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, yılın ilk 7 ayında ilçeye hava ve deniz yoluyla toplam 794 bin yabancı turist geldiğine dikkati çekerek, “Geçen sene bu rakam 714 bin civarındaydı. Bu da demek oluyor ki yüzde 10'un üzerinde bir artış söz konusu. Ağustos, eylül ve ekim aylarında da aynı şekilde devam ettiği takdirde 1 milyon 400 binin üzerinde bir çıkışımız olacak" dedi. Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de ağustos ayında iç pazarda rezervasyonlarda artış gözlendiğini belirterek, turizm sezonun kasım ayının başına kadar uzatılmasının hedeflendiğini söyledi.

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