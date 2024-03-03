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Borçlusunu 2 gün boyunca alıkoyup dehşeti yaşattı

Mynet Haber

Mynet Haber

12 dakika önce

Kocaeli'de bir kişi, borçlusu olduğu kişi ve onun arkadaşları tarafından zorla götürüldüğü evde 2 gün boyunca darp edildi. Kolu ve ayak bileği kırılan vatandaş hastaneye kaldırıldı, 6 şüpheli ise yakalandı.

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