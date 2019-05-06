Borderlands 3’te Microtransaction Olacak

Gearbox’ın CEO’su Randy Pitchford, Borderlands’in nasıl olması gerektiğiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Oyunculara net bir şekilde anlattıkları hikaye, tarz ve tasarıma söz verdiğini eklerken, tam olarak microtransaction’ın olmadığının da altını çizdi. Tabii ki bazı şeyler ücretsiz olmayacak. Durum şöyle ki oyunda DLC kampanyaları yapılacak ve çok sayıda eğlenceli özelleştirme eklenecek, ancak ücretsiz oynanabilir içerikler oyunda yer almayacak.
Yaratıcı yönetmen Paul Sage, kostümler ve yardımcı ekipmanın satın alınabilmesine olanak sağlarken Gearbox’ın bir hizmet olarak bu tarz oyun rotasına girmeyeceğini açıkladı. Ayrıca, microtransaction veya oyuncuların satın almaya iteceği benzer şeyler için hiçbir planları olmadığını da doğruladı. Bu durum Borderlands 3’ün ödeme dengesini tamamen bozacağı anlamına gelmiyor. Borderlands 2 de oyun içi microtransaction’a sahip değildi, ancak neredeyse 50 parça DLC, season pass, yeni karakterler, görevler, ekipmanlar, kostümler derken çok çeşitli ve oyuncu dostuydu.
Borderlands 3’ün ön sipariş satışı çeşitli paketlere sahip. Deluxe edition 80 dolar, içerisinde bir adet silah paketi ve XP ile loot drop boost modları yer alıyor. Dilerseniz 100 dolar’lık Super Deluxe versiyonu satın alıp, üzerine season pass de ekleyebilirsiniz. Son olarak 250 dolar’ı gözden çıkartabilirseniz, oyunun en şık paketi olan kumaş haritasını, figürlerini, gemi modeline sahip olabilirsiniz.
Loot ve XP boost konusu çok fiyakalı görünmeyebilir, tam anlamıyla kozmetik de sayılmaz. En önemli konu ise “bu paketlerden herhangi birine para harcamaya değer mi?” sorusu. 2K bu konuda, oyunun rekabetçi bir oyun olmadığını ve boost’un oyuncuya belli avantajlar sunacağını açıkladı. Her ne kadar rekabetçi bir oyun olmasa da, oyundaki ilerleme ve ganimet sistemlerinin dengesini çok ciddiye aldığını belirten 2K; Deluxe, Super Deluxe ve Collector’s Edition paketlerin sağlayacağı yararlarını sistemde iyi ayarladıklarını açıkladı. Amaç oyunculara başta destek vermek.
Düzenli oyun deneyimi eziyete dönüp sürekli kendini tekrar etmediği sürece bu konu, büyük bir problem gibi görünmüyor. Bazılarımız microtransaction’ın her türlüsüne karşı ve yapımcı firmaların kimisi bu konuyu eziyet haline getirebiliyor. İşin içerisine oyuncuyu zora sokmayan ve sadece kozmetik amaçlı, başlarda hızlı deneyimi sunacaksa DLC’ler parasının hakkını verebilir bile. Sevgili geliştiriciler oyuncu parasının peşinde açgözlü şekilde koşmadığı sürece, harcamanın kendiliğinden geleceği de kesin.
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