Borderlands 3’te Microtransaction Olacak

Gearbox’ın CEO’su Randy Pitchford, Borderlands’in nasıl olması gerektiğiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Oyunculara net bir şekilde anlattıkları hikaye, tarz ve tasarıma söz verdiğini eklerken, tam olarak microtransaction’ın olmadığının da altını çizdi. Tabii ki bazı şeyler ücretsiz olmayacak. Durum şöyle ki oyunda DLC kampanyaları yapılacak ve çok sayıda eğlenceli özelleştirme eklenecek, ancak ücretsiz oynanabilir içerikler oyunda yer almayacak.

Yaratıcı yönetmen Paul Sage, kostümler ve yardımcı ekipmanın satın alınabilmesine olanak sağlarken Gearbox’ın bir hizmet olarak bu tarz oyun rotasına girmeyeceğini açıkladı. Ayrıca, microtransaction veya oyuncuların satın almaya iteceği benzer şeyler için hiçbir planları olmadığını da doğruladı. Bu durum Borderlands 3’ün ödeme dengesini tamamen bozacağı anlamına gelmiyor. Borderlands 2 de oyun içi microtransaction’a sahip değildi, ancak neredeyse 50 parça DLC, season pass, yeni karakterler, görevler, ekipmanlar, kostümler derken çok çeşitli ve oyuncu dostuydu.