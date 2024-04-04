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'Bornova Havzası'nda daha önce belirlenmemiş fayları tespit ettik'

Mynet Haber

Mynet Haber

36 dakika önce

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, 30 Ekim 2020'deki Sisam Depremi'nden en çok etkilenen Bornova Havzası'nda birçok üniversiteden bilim insanın katılımıyla 2,5 yıldır yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Doç. Dr. Sümer, Özellikle güneyden gelen Tuzla Fayı'nın ya da Orhanlı Fay Zonu dediğimiz yapısal süreksizliğin havza içerisinde, havzanın altında bazı kolları olabileceğini yakaladık diyebiliriz. Bu proje öncesi havzanın derininde ne olduğunu bilmiyorduk. Bu projede ortaya çıktı. Dünyada belki de böyle bir metropol alanında 8 kilometreye varan uzunlukta sismik yansıma kesitini ilk kez yaptık dedi.

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