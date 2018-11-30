Botoks partisinde dudakları iki katı şişen kadın: Rachael

Rachael Knappier, Ağustos sonunda bir arkadaşının evinde olan bir 'Botoks partisine' alnındaki kırışıklıklarının görüntüsü azaltmak ve arkadaşlarıyla birlikte sadece eğlenmek amacıyla gitmişti.

Rachael dudaklarının tek parça halinde normalinden iki kat daha şişeceğini beklemiyordu. Aslında, bu komplikasyonlar o kadar ciddiydi ki genç kadın neredeyse üst dudağını kaybetmişti.

Partiye başlamadan önce böyle bir düşüncesi olmayan genç kadın ''Arkadaşım bu güzellik uzmanını çok övdü ve ben de alkolün etkisiyle partide dolgu yaptırmaya karar verdim'' dedi.

Dudak dolgusu yaptırmadan önce Rachael'in dudakları böyleydi.

''Botox'umu yaparken dudağımı farketti ve istersem dudağıma dolgu yapabileceğini söyledi.''

''Adil olsun diye mutfağa gidip biraz düşünebileceğimi söyledi ama benim zayıf noktamı çoktan bulmuştu. Dudaklarım benim görünüşüm hakkında beni gerçekten rahatsız eden tek şeydi.''

Rachael, “Burnuma doğru yukarı doğru bir enjeksiyon çok acı vericiydi” diye hatırladı. "Birkaç saat içinde kendimi iyi hissetmeye başladım ama dudaklarımı daha önce hiçbir zaman bu kadar şiş görmemiştim ve bu baskı dayanılmazdı" diye ekledi.

Rachael'nin dudakları, bu tehlikeli dudak dolgusundan sonra iki katına kadar şişti.

Rachael, acı verici birkaç operasyon geçirdikten sonra şişliğin azalmaya başladığını fotoğrafladı.



