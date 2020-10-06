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Böylesini daha önce görmediniz! Gerçek Kahraman’dan eğlenceli fragman

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Ryan Reynols’ın başrolünü üstlendiği Gerçek Kahraman (Free Guy) filminden yeni fragman yayınlandı.

Böylesini daha önce görmediniz! Gerçek Kahraman’dan eğlenceli fragman

Deadpool karakteriyle hafızalara kazınan Ryan Reynolds’ın başrolünü üstlendiği eğlenceli film Gerçek Kahraman’dan (Free Guy) yeni bir fragman yayınlandı.

Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar ve Taika Waititi'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı “Gerçek Kahraman”ın yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturuyor. Matt Lieberman'ın hikayesini yazdığı ve Lieberman ile Zak Penn'in senaryosunu üstlendiği filmin yapımcıları Ryan Reynolds, Shawn Levy, Greg Berlanti, Sarah Schechter ve Adam Kolbrenner. Mary McLaglen, Josh McLaglen, George Dewey, Dan Levine ve Michael Riley McGrath ise filmin yönetici yapımcılığını üstleniyor.

GERÇEK KAHRAMAN (FREE GUY) KONUSU

Sanal dünya oyununda bir arka plan oyuncusu olduğunu keşfeden banka memuru Guy, kendi hikayesinin kahramanı olmaya ve hayatını yeniden yazmaya karar verir.

Sınırların olmadığı bir dünyada, çok geç olmadan artık kendi dünyasını kurtaran bir adam olmaya kararlıdır…

GERÇEK KAHRAMAN (FREE GUY) FRAGMANI


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