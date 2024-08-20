Bozcaada'da otluk alanı ateşe veren bir kişi güvenlik kamerasına yansıdı
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde otluk alanı ateşe veren kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otluk alanı ateşe veren bir kişinin olay yerinden kaçtığı görülüyor.
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