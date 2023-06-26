Bu evi görenler şaşırıyor... Doğal peteklerden oluşan 100 yıllık arı evi yenileniyor

Bursa’da yaklaşık 100-150 yıl önce 'Arılık' olarak kullanılmış olduğu düşünülen ev yenileniyor. Doğal petekler için bölmelerin oluşturulduğu tarihi ev, arıcılık tarihi ve faaliyetlerinin anlatılacağı ‘Arıevi’ olarak hizmet verecek.