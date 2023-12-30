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Bu ilanı gören dönüp bir daha okuyor! Evlilik için şartlarını sıraladı, 'Yok artık' dedirtti 'İnsanlar şaşırmış durumda'

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde şehir merkezinde bir direğe yapıştırılan evlilik ilanını görenler dönüp tekrar okuyor. İlandaki kriterler arasında yer alan şartlar ise "Yok artık" dedirttirecek cinsten.

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