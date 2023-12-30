Bu ilanı gören dönüp bir daha okuyor! Evlilik için şartlarını sıraladı, 'Yok artık' dedirtti 'İnsanlar şaşırmış durumda'
Mynet Haber
1 saat önce
YORUM YAP0
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde şehir merkezinde bir direğe yapıştırılan evlilik ilanını görenler dönüp tekrar okuyor. İlandaki kriterler arasında yer alan şartlar ise "Yok artık" dedirttirecek cinsten.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum