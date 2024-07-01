Bu iş uğruna kuaförlüğü bırakan kadın sürü sahibi oldu! Yoğun ilgi görüyor
Kuaförlüğü bırakıp hayatını keçi yetiştiriciliğine adayan kadın hikayesiyle birçok kişiye ilham oluyor. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kuaförlüğü bırakıp 5 yıldır Halep keçisi yetiştiren Kezban Ayyer, haftanın 7 günü hayvanlarıyla ilgileniyor.
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