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Mynet Kadın

2 saat önce

Bu iş uğruna kuaförlüğü bırakan kadın sürü sahibi oldu! Yoğun ilgi görüyor

Kuaförlüğü bırakıp hayatını keçi yetiştiriciliğine adayan kadın hikayesiyle birçok kişiye ilham oluyor. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kuaförlüğü bırakıp 5 yıldır Halep keçisi yetiştiren Kezban Ayyer, haftanın 7 günü hayvanlarıyla ilgileniyor.

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