Bu nasıl eğlence! Çektikleri video hayrete düşürdü: Elindeki silahla önce havaya sonra arkadaşına doğru ateş etti
Mynet Haber
51 dakika önce
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir grubun eğlence maksatlı çektiği video hayrete düşürdü. Yaşları 18’in altında olduğu görülen çocuklardan birisi eline aldığı tabancayla önce havaya daha sonrasında ise arkadaşına yakın mesafeden ateş etti.
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