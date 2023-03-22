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Bu nasıl eğlence! Çektikleri video hayrete düşürdü: Elindeki silahla önce havaya sonra arkadaşına doğru ateş etti

Mynet Haber

Mynet Haber

51 dakika önce

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir grubun eğlence maksatlı çektiği video hayrete düşürdü. Yaşları 18’in altında olduğu görülen çocuklardan birisi eline aldığı tabancayla önce havaya daha sonrasında ise arkadaşına yakın mesafeden ateş etti.

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