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Bu ne rahatlık! Deprem bölgesinde hırsızlık yapan hamile kadının makyaj yaptığı anlar 'Pes' dedirtti

Mynet Haber

Mynet Haber

22 dakika önce

Adana'da, hamile bir kadının, deprem nedeniyle daire sahiplerinin boşalttığı sitede hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının, aldığı kıyafetleri giydiği, ayakkabıları tek tek denediği ve makyaj yaptığı görüldü.

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