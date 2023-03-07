Bu ne rahatlık! Deprem bölgesinde hırsızlık yapan hamile kadının makyaj yaptığı anlar 'Pes' dedirtti
Mynet Haber
22 dakika önce
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Adana'da, hamile bir kadının, deprem nedeniyle daire sahiplerinin boşalttığı sitede hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının, aldığı kıyafetleri giydiği, ayakkabıları tek tek denediği ve makyaj yaptığı görüldü.
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