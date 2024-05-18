Bu sefer kontrolden çıkan araç değil, kuş oldu

Konya’da şahin olduğu tahmin edilen bir kuşun iş yerinin camına çarparak savrulması güvenlik kamerasına yansıdı. Yere düşerek bir süre hareketsiz kalan kuş, yaklaşık 15 dakika sonra düştüğü yerden uçarak gözden kayboldu.
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