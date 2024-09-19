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38 dakika önce

Bu yıl ayçiçeği hasadı için çiftçilerin umudu yüksek

Eskişehir'de mısıra göre daha az su tüketmesi nedeniyle alternatif olarak tercih edilen ve çiftçilerin gece gündüz demeden adeta bebek gibi baktığı ayçiçeğinin hasadı için üreticilerin umutlu bekleyişi devam ediyor.

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